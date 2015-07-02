Кияни-інваліди будуть безоплатно забезпечені протезами

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні підтримали на засіданні Київради 75 з 96 зареєстрованих в залі депутатів.

Документом депутати затвердили Порядок безоплатного забезпечення протезами та іншими засобами реабілітації киян-інвалідів і першочергово - киян-учасників АТО, а також дітей-інвалідів, осіб похилого віку з ушкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, що зумовлюють потребу у технічних та інших засобах реабілітації для максимального відновлення втрачених функцій органів.

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Фінансування витрат на придбання технічних та інших засобів реабілітації здійснюватиметься за рахунок міського бюджету в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам" та передбачених на ці цілі видатків.

Рішенням визначено, що засоби реабілітації за рахунок міського бюджету виготовляються, постачаються і ремонтуються протезно-ортопедичними підприємствами незалежно від їх форми власності.

Згідно з затвердженим Порядком, забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями складеними та атиповими протезами здійснюється за їх індивідуальною заявкою за цінами, визначеними на підставі фактичної вартості на їх виготовлення згідно з Законом України "Про ціни та ціноутворення".

Бюджетні кошти спрямовує до підприємств Департамент соціальної політики виконавчого органу Київради (КМДА).

Протези та ортези будуть видаватися з розрахунку один виріб на три роки, а за наявності довідки з місця роботи/навчання — один протез на два роки. У разі численних уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.

Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, покладено вести районним управлінням праці та соціального захисту населення.

Як запевнив доповідач з проекту депутат Київради, директор Департаменту соцполітики КМДА Юрій Крикунов, реалізація рішення сприятиме забезпеченню киян якісними, сучасними технічними засобами реабілітації, враховуючи індивідуальні потреби.