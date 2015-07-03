У Херсоні співробітники СБУ затримали організатора підпільної нарколабораторії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вхід до приміщення з наркотиками зловмисник замінував, поставивши «розтяжку» з гранатою Ф-1.

Підпільне виробництво психотропної речовини зловмисник налагодив в орендованому помешканні в Херсоні. Амфетамін він планував реалізовувати на території області та постачати до тимчасово окупованого Криму.

Співробітники СБУ затримали наркоділка при спробі виїхати автобусом у напрямку півострова. При ньому був споряджений незареєстрований револьвер та ніж армійського зразка.

Під час обшуку нарколабораторії правоохоронці знешкодили «розтяжку». У помешканні було виявлено ще одну бойову гранату, набої, підготовлений до реалізації амфетамін, велику кількість прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочинів за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), 309 (незаконне виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин), 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин), 315 (схиляння до вживання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, він утримується під вартою.