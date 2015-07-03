У Луцьку вперше в Україні створено дитячу виїзну службу "Хоспіс вдома"
10:30, 03 липня 2015Новини регіонів
195
У Луцьку на базі міської дитячої поліклініки презентували виїзну бригаду «Хоспіс вдома», яка надаватиме медичну, психологічну і соціальну допомогу тяжкохворим дітям, які потребують спеціального догляду.
До складу дитячої виїзної бригади увійде лікар і медсестра, а за потреби також і вузькопрофільні лікарі, психолог, реабілітолог
Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі благодійного фонду «Стопрак», який реалізує цей проект для дітей Луцька та Луцького району за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
«До складу дитячої виїзної бригади увійде лікар і медсестра, а за потреби також і вузькопрофільні лікарі, психолог, реабілітолог. Наша бригада буде однією з перших в Україні», - зазначила президент фонду Марія Адамчук.
За її словами, паліативної допомоги в Луцьку потребує майже 350 дітей, і це не лише хворі на рак, а й діти з різними складними захворювання. У даний час турбота про цих пацієнтів здебільшого покладена на батьків, а держава не виділяє достатнього фінансування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter