У Луцьку вперше в Україні створено дитячу виїзну службу "Хоспіс вдома"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі благодійного фонду «Стопрак», який реалізує цей проект для дітей Луцька та Луцького району за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

«До складу дитячої виїзної бригади увійде лікар і медсестра, а за потреби також і вузькопрофільні лікарі, психолог, реабілітолог. Наша бригада буде однією з перших в Україні», - зазначила президент фонду Марія Адамчук.

За її словами, паліативної допомоги в Луцьку потребує майже 350 дітей, і це не лише хворі на рак, а й діти з різними складними захворювання. У даний час турбота про цих пацієнтів здебільшого покладена на батьків, а держава не виділяє достатнього фінансування.