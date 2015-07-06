У Харківській області викрито канал постачання наркотичних ліків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, зловмисники налагодили постачання наркотичного лікарського засобу Cirrus з сусідньої європейської країни. До складу препарату входить прекурсор - псевдоефедрин. Наркоділки реалізували таблетки на території Харківської області. Вартість однієї пігулки для "клієнтів" становила 65-70 грн.

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Затримано шістьох учасників групи разом з організатором в одному з райцентрів Харківської області. Під час обшуків у зловмисників вилучено близько 8 тис. таблеток.

Відкрито кримінальне виробництво за ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії по встановленню всіх осіб, причетних до створення та функціонування каналу контрабанди наркотиків.