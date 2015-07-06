До Одеси на оздоровлення прибули діти з Донецької області
09:57, 06 липня 2015Новини регіонів
43
До Одеси на оздоровлення прибули понад 250 дітей з Донецької області.
До Одеси на оздоровлення прибули діти з Донеччини / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вранці рятувальники зустріли поїзд «Костянтинівка - Одеса», на якому прибуло 252 дитини.
Діти зупиняться в дитячих оздоровчих санаторіях смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.
Співробітники ДСНС допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі в комфортабельні автобуси.
Прибулі - діти з малозабезпечених сімей, сироти, обдаровані діти та спортсмени.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter