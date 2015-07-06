До Одеси на оздоровлення прибули діти з Донецької області

09:57, 06 липня 2015
Новини регіонів
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До Одеси на оздоровлення прибули понад 250 дітей з Донецької області.

отдых / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вранці рятувальники зустріли поїзд «Костянтинівка - Одеса», на якому прибуло 252 дитини.

Діти зупиняться в дитячих оздоровчих санаторіях смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Співробітники ДСНС допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі в комфортабельні автобуси.

Прибулі - діти з малозабезпечених сімей, сироти, обдаровані діти та спортсмени.

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