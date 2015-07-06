До Одеси на оздоровлення прибули діти з Донецької області

До Одеси на оздоровлення прибули понад 250 дітей з Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, вранці рятувальники зустріли поїзд «Костянтинівка - Одеса», на якому прибуло 252 дитини. Діти зупиняться в дитячих оздоровчих санаторіях смт Сергіївка Білгород-Дністровського району. Співробітники ДСНС допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі в комфортабельні автобуси. Прибулі - діти з малозабезпечених сімей, сироти, обдаровані діти та спортсмени.

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