У Київській та Житомирській областях зафіксовано випадки АЧС

Як повідомила прес-служба відомства, вірус виявлений за результатами лабораторного дослідження зразків тканини загиблої тварини.

Згідно з повідомленням, факт зараження АЧС також встановлено при дослідженні проб біоматеріалу загиблого дикого кабана в Радомишльському районі Житомирської області.

У прес-службі зазначили, що розробкою плану з ліквідації АЧС найближчим часом займуться місцеві фахівці Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

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«Ситуація перебуває під постійним контролем головних управлінь ветеринарної медицини в Київській і Житомирській областях та Держветфітослужби України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок виявлення АЧС було зафіксовано наприкінці червня в одному з підсобних господарств у Ріпкинському районі Чернігівської області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.