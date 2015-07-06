На Закарпатті оголосили штормове попередження з приводу сильної спеки

14:44, 06 липня 2015
Новини регіонів
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У регіоні очікують підвищення температури до 37 градусів вище нуля

Упродовж 6-7 липня на рівнинній частині Закарпатської області очікується сильна спека – температура повітря підвищуватиметься до 35-37 градусів вище нуля / Фото: trthaber.com

У Закарпатській області оголосили штормове попередження з приводу сильної спеки – в регіоні очікують підвищення температури до 37 градусів вище нуля.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, впродовж 6-7 липня на рівнинній частині Закарпатської області очікується сильна спека – температура повітря підвищуватиметься до 35-37 градусів вище нуля.

З огляду на таку високу температуру, Управління ДСНС в області оголосило на період до 7 липня (включно) на рівнинній та передгірній частині області високий – 4-й клас – пожежної небезпеки.

Управління ДСНС України у Закарпатській області також звернулося до мешканців та гостей Закарпатської області з проханням дотримуватися правил особистої та пожежної безпеки, а також бути обережними під час відпочинку на воді.

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