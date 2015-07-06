У Черкаській області в результаті наїзду автомобіля госпіталізовані жінка та 3-річна дитина

У селі Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області ввечері 5 липня під колеса автомобіля потрапили жінка та 3-річна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, було встановлено, що 28-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 3-річну дитину та її 42-річну матір, які раптово вибігли на дорогу.

Внаслідок ДТП 3-річна дитина отримала закриту тяжку черепно-мозкову травму та була госпіталізована до дитячої обласної лікарні, а 42-річну жінку з тяжкими травмами голови госпіталізовано до Корсунь-Шевченківської райлікарні. Наразі правоохоронці проводять перевірку.