На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 липня в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» поступила 31-річна жителька міста Радивилів Рівненської області. Стан потерпілої – середньої ступені тяжкості.

З настанням теплого сезону у медичні заклади Львівської області було госпіталізовано 14 осіб, з них двоє дітей, які постраждали від укусів змій.