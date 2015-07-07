На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

14:27, 07 липня 2015
Новини регіонів
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На Львівщині 31-річна жителька міста Радивилів Рівненської області постраждала від укусу змії.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 липня в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» поступила 31-річна жителька міста Радивилів Рівненської області. Стан потерпілої – середньої ступені тяжкості.

З настанням теплого сезону у медичні заклади Львівської області було госпіталізовано 14 осіб, з них двоє дітей, які постраждали від укусів змій.

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