На Львівщині жінка постраждала від укусу змії
14:27, 07 липня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 31-річна жителька міста Радивилів Рівненської області постраждала від укусу змії.
Стан потерпілої - середньої тяжкості
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 липня в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» поступила 31-річна жителька міста Радивилів Рівненської області. Стан потерпілої – середньої ступені тяжкості.
З настанням теплого сезону у медичні заклади Львівської області було госпіталізовано 14 осіб, з них двоє дітей, які постраждали від укусів змій.
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