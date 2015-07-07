Аварія на водоканалі не вплине на якість питної води в Запоріжжі – СЕС

Як повідомив УНІАН начальник відділу соціально-гігієнічного моніторингу ГУ санепідслужби в Запорізькій області Євген Тулушев, «порив стався за містом у районі с. Нижня Хортиця – тобто нижче міських водозаборів, тому говорити про загрозу якості води в Запоріжжі підстав немає».

Тулушев також зазначив, що пошкодження каналізаційних мереж не призведе до зараження офіційних зон відпочинку на березі Дніпра у Запоріжжі.

«Запорізькі пляжі – ті, які офіційно відкриті, розташовані вище місця пориву, тому загрози попадання стічних вод на них немає», - розповів він.

При цьому начальник відділу ГУ СЕС Запорізької області зазначив, що у зв'язку з аварією, санепідстанція рекомендуватиме органам влади на місцях встановити в районі неофіційних пляжів, розташованих нижче місця пориву за течією Дніпра, попередження про небезпеку купання.

Наскільки серйозну небезпеку представляє скидання стоків у Дніпро з пошкодженого колектора й на якій конкретно території, за даними СЕС, остаточно буде відомо лише 8 липня – після відбору проб та завершення їх досліджень.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в Запоріжжі обвалився магістральний каналізаційний колектор (ЦОС №2), який обслуговує правобережну частину міста.

За даними КП «Водоканал», аварія сталася через недавні сильні дощі та зношеність комунікацій.

Зазначається, що колектор планували реконструювати і вже є розроблена проектна документація, але з якої причини роботи не провели – не уточнюється.

Через аварію для понад 250 тис. городян подача питної води із сьогоднішнього дня здійснюватиметься за графіком. Повністю без централізованого водопостачання залишилися понад 1,5 тисяч жителів с. Нижня Хортиця і с. Бабурка, а також 22 садових кооперативи в передмісті Запоріжжя.