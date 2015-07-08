Житомирщина: молоду жінку, яка збирала в лісі ягоди, вкусила змія

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 6 липня до рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Олевська надійшло повідомлення про те, що жінку в районному центрі вкусила змія. Про це рятувальників сповістив черговий Олевської центральної районної лікарні.

Як з’ясувалося 26-річна жінка пішла до лісу збирати ягоди. Через занадто спекотну погоду вона не одягла речі, які б максимально закрили усі ділянки тіла. Проходячи повз дерева, жінка відчула різкий біль у нозі, та коли обернулася, побачила на землі змію.

Постраждалу одразу звернулася за допомогою до медиків. Її госпіталізували до травматологічного відділення Олевської центральної районної лікарні та встигли своєчасно надати допомогу.

Рятувальники Житомирщини застерігають населення, що укус змії може мати дуже серйозні наслідки, тому що отрута швидко вражає життєво-важливі системи організму людини: серцево-судинну, кровотворну, нервову. У вкушеного вже через півгодини наступають загальні ознаки отруєння: слабкість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення, з'являється набряклість тканин, тощо.