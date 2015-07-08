Якість води в будинках і бюветах Києва тепер можна відслідковувати в інтернеті

На сайті Головного управління Держсанепідемслужби України в м. Києві розпочав роботу розділ «Питна вода», де можна подивитися результати досліджень якості питної води централізованих мереж водопостачання, локальних водопроводів у кожному районі та якості води в бюветах та питних фонтанчиках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Інформація про якість води доступна по посиланню: http://ses.gov.ua/map/#tab-4

У свою чергу, «Київводоканал» запевняє, що контроль якості проводиться на всіх етапах водопідготовки: на очисних спорудах, на насосних водопровідних станціях, перед виходом у розподільну мережу і безпосередньо у розподільчій водопровідній мережі. За результатами лабораторних досліджень Київського міського лабораторного центру Держсанепідслужби України та лабораторій Київводоканалу, якість питної води в Києві відповідає нормативним вимогам державних санітарних норм і правил.