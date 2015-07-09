У Львівській області за минулу добу дві жінки постраждали від укусів змій

У Львівській області за минулу добу, 8 липня, дві людини були госпіталізовані в лікарню з діагнозом "укус змії".

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 8 липня о 16:30 у реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні у стані середнього ступеня тяжкості було госпіталізовано 63-річну львів'янку, яку змія вкусила в кисть руки. О 16:40 в реанімаційне відділення цієї ж лікарні з діагнозом "укус змії в стегно" в стані середнього ступеня тяжкості надійшла 26-річна жителька села Волосянка Сколівського району.

З настанням спеки в Львівській області від укусів змій постраждали 16 людей, більшість випадків зафіксовано в гірському, Сколівському районі області.