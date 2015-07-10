У Тернополі відкрито кримінальну справу на лікарів "швидкої"

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 8 липня 2015 року близько 20.00 житель Тернополя з власної необережності впав на скляну банку на вул. Пушкіна та пошкодив грудну клітку. Після доставки потерпілого каретою швидкої допомоги до лікарні, він помер.

9 липня Тернопільським міським відділом міліції розпочато кримінальне провадження за фактом смерті жителя міста, у ході розслідування якого проведено огляд місця події, допитано свідків та лікарів бригади швидкої медичної допомоги, які виїжджали на місце, проведено експертну оцінку на вміст алкоголю в їхній крові.

Окрім того, слідчим слідчого відділу Тернопільського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків лікарями швидкої медичної допомоги, які виїжджали на виклик до травмованого чоловіка. За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям працівників бригади швидкої медичної допомоги.

Попередньо сьогодні вранці один із очевидців травмування чоловіка виклав в Інтрнет відео, на якому видно, що лікарі не почали одразу надавати допомогу потерпілому. Тому всі люди довкола звинувачують медиків у тому, що від них тхне алкоголем.