Львівщина: лікар вимагав хабар за довідку про непридатність до мобілізації

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що лікар однієї з міських лікарень Дрогобицького району, який також є депутатом місцевої ради, вимагав від чоловіка 1 тис. доларів за сприяння йому в одержанні медичних документів про непридатність до проходження служби у Збройних силах України. Медика було викрито у службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.