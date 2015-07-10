У зоні АТО допомогу військовослужбовцям надають 85 медиків з Києва
13:18, 10 липня 2015Новини регіонів
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У зоні антитерористичної операції допомогу військовослужбовцям надають 85 працівників столичних медичних закладів, з яких 49 – лікарі, молодші медичні спеціалісти та інший медперсонал, а також 35 санітарів, водіїв, юристів, слюсарів та інші.
Фото: УНИАН
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.
В КМДА зазначають, що кияни постійно надсилають до зони бойових дій медичне обладнання, ліки, інші необхідні речі. Також кияни дбають про військовослужбовців, які демобілізовані чи лікуються у столичних медзакладах.
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Нагадується також, що відповідно до рішення Київради, бійці-інваліди забезпечені правом безоплатного отримання необхідних засобів реабілітації.
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