У Сумській області блискавка вбила людину.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, ввечері 9 липня на пасовищі в Конотопському районі в результаті удару блискавки загинув 31-річний чоловік.

Як повідомляв УНІАН, вночі в Сумській області спостерігалося ускладнення погодних умов (сильний дощ та пориви вітру місцями до 20 м/с). Через негоду в області без електропостачання залишилися 103 населених пункти.