У Сумській області блискавка вбила людину
15:49, 10 липня 2015Новини регіонів
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Увечері 9 липня на пасовищі в Конотопському районі в результаті удару блискавки загинув 31-річний чоловік
У Сумській області спостерігалося ускладнення погодних умов (сильний дощ і пориви вітру
місцями до 20 м/с) / Фото: Twitter @ziggyjo01
У Сумській області блискавка вбила людину.
Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, ввечері 9 липня на пасовищі в Конотопському районі в результаті удару блискавки загинув 31-річний чоловік.
Як повідомляв УНІАН, вночі в Сумській області спостерігалося ускладнення погодних умов (сильний дощ та пориви вітру місцями до 20 м/с). Через негоду в області без електропостачання залишилися 103 населених пункти.
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