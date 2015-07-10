У Сумській області блискавка вбила людину

15:49, 10 липня 2015
Новини регіонів
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Увечері 9 липня на пасовищі в Конотопському районі в результаті удару блискавки загинув 31-річний чоловік

В Сумской области наблюдалось осложнение погодных условий (сильный дождь и порывы ветра местами до 20 м/с) / Фото: Twitter ‏@ziggyjo01

У Сумській області блискавка вбила людину.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, ввечері 9 липня на пасовищі в Конотопському районі в результаті удару блискавки загинув 31-річний чоловік.

Як повідомляв УНІАН, вночі в Сумській області спостерігалося ускладнення погодних умов (сильний дощ та пориви вітру місцями до 20 м/с). Через негоду в області без електропостачання залишилися 103 населених пункти.

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