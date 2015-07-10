До 13 липня в чотирьох областях збережеться високий рівень пожежної небезпеки

У більшості районів Вінницької, Чернівецької, Житомирської та Київської областей збережеться висока пожежна небезпека

10-13 липня в більшості районів Вінницької, Чернівецької, Житомирської та Київської областей збережеться висока (4-го класу), місцями надзвичайно висока (5-го класу) пожежна небезпека. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

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