20 тисяч дітей Донбасу отримали психологічну допомогу від Штабу Ахметова

Вже 20 тисяч дітей отримали психологічну допомогу від фахівців Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, яка працює з серпня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Психологи Штабу допомагають впоратися з травмою війни дітям від 4 до 17 років, які залишилися за лінією дотику, також і переселенцям на підконтрольній території Україні.

У Донецьку, Макіївці, Єнакієве, Харцизьку групові заняття психологів з дітьми проводяться в дитячих садках, школах, літніх таборах. На заняттях фахівці визначають діток, яким потрібна додаткова допомога і запрошують на подальші консультації.

На зустрічах з фахівцями діти скаржаться на безсоння, страх вийти на вулицю, часті застудні захворювання, апатію, нічні кошмари. За допомогою спеціальних методик, арт-терапії, бесід психологи допомагають дітям подолати свої проблеми, причиною яких стали пережиті бойові дії або ранні психологічні травми.

Масштабна робота ведеться в Центрі психологічної підтримки на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку. Там 6 днів на тиждень працює кілька різновікових груп, а також проводяться індивідуальні консультації з дітьми і їх батьками. Це діти з місцевих шкіл і дитсадків, а також ті, хто звертається за допомогою на гарячу лінію Штабу.

Крім того, під супроводом психологів перебувають 37 дітей, які отримали поранення під час бойових дій. Фахівці роблять регулярні виїзди в лікарні і бомбосховища Донецька.

«Психологи Штабу Ріната Ахметова надають допомогу в дитячих садах Донецька і Макіївки. У цих же містах допомагають вагітним жінкам і молодим матусям в пологових будинках. Це не тільки групові заняття арт-терапією, але і серйозні індивідуальні опрацювання складних травматичних подій – загибель рідних, важкі поранення з фізичними каліцтвами. Ми плануємо до кінця року надати першу психологічну допомогу 100 тис. дітей, розширити географію надання допомоги. У планах вже в серпні розпочати роботу в Горлівці. Дітям подобається спілкуватися з психологами, а батьки відзначають позитивні зміни в поведінці хлопців», - прокоментувала Дар'я Касьянова, керівник напрямку «Психологічна допомога дітям» Гуманітарного штабу.

Для переселенців з Донбасу відкрито Центри психологічної підтримки в Києві та Дніпропетровську. Ще один центр для місцевих жителів і переселенців працює в Маріуполі. Для проживаючих в інших містах, є можливість отримати консультацію психолога, залишивши заявку на гарячу лінію Штабу.

З тими дітьми, які залишилися на лінії зіткнення, в консультаційному режимі працюють мобільні бригади психологів, які виїжджають безпосередньо в населені пункти.

Консультації та заняття проводять кваліфіковані фахівці, які пройшли піврічний навчальний курс Штабу «Травма війни» та отримали практичний досвід по всіх напрямах, включаючи посттравматичні розлади, психологічні травми, як у дорослих, так і у дітей, що пережили війну.