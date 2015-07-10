20 тисяч дітей Донбасу отримали психологічну допомогу від Штабу Ахметова

17:52, 10 липня 2015
Новини регіонів
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Психологи Штабу допомагають впоратися з травмою війни дітям від 4 до 17 років, які залишилися за лінією дотику, також переселенцям на підконтрольній Україні території

В Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске групповые занятия психологов с детьми проводятся в детских садах, школах, летних лагерях / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Вже 20 тисяч дітей отримали психологічну допомогу від фахівців Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, яка працює з серпня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Психологи Штабу допомагають впоратися з травмою війни дітям від 4 до 17 років, які залишилися за лінією дотику, також і переселенцям на підконтрольній території Україні.

У Донецьку, Макіївці, Єнакієве, Харцизьку групові заняття психологів з дітьми проводяться в дитячих садках, школах, літніх таборах. На заняттях фахівці визначають діток, яким потрібна додаткова допомога і запрошують на подальші консультації.

На зустрічах з фахівцями діти скаржаться на безсоння, страх вийти на вулицю, часті застудні захворювання, апатію, нічні кошмари. За допомогою спеціальних методик, арт-терапії, бесід психологи допомагають дітям подолати свої проблеми, причиною яких стали пережиті бойові дії або ранні психологічні травми.

На встречах со специалистами дети жалуются на бессонницу, страх выйти на улицу, частые простудные заболевания, апатию, ночные кошмары / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Масштабна робота ведеться в Центрі психологічної підтримки на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку. Там 6 днів на тиждень працює кілька різновікових груп, а також проводяться індивідуальні консультації з дітьми і їх батьками. Це діти з місцевих шкіл і дитсадків, а також ті, хто звертається за допомогою на гарячу лінію Штабу.

Крім того, під супроводом психологів перебувають 37 дітей, які отримали поранення під час бойових дій. Фахівці роблять регулярні виїзди в лікарні і бомбосховища Донецька.

«Психологи Штабу Ріната Ахметова надають допомогу в дитячих садах Донецька і Макіївки. У цих же містах допомагають вагітним жінкам і молодим матусям в пологових будинках. Це не тільки групові заняття арт-терапією, але і серйозні індивідуальні опрацювання складних травматичних подій – загибель рідних, важкі поранення з фізичними каліцтвами. Ми плануємо до кінця року надати першу психологічну допомогу 100 тис. дітей, розширити географію надання допомоги. У планах вже в серпні розпочати роботу в Горлівці. Дітям подобається спілкуватися з психологами, а батьки відзначають позитивні зміни в поведінці хлопців», - прокоментувала Дар'я Касьянова, керівник напрямку «Психологічна допомога дітям» Гуманітарного штабу.

Для переселенців з Донбасу відкрито Центри психологічної підтримки в Києві та Дніпропетровську. Ще один центр для місцевих жителів і переселенців працює в Маріуполі. Для проживаючих в інших містах, є можливість отримати консультацію психолога, залишивши заявку на гарячу лінію Штабу.

З тими дітьми, які залишилися на лінії зіткнення, в консультаційному режимі працюють мобільні бригади психологів, які виїжджають безпосередньо в населені пункти.

Консультації та заняття проводять кваліфіковані фахівці, які пройшли піврічний навчальний курс Штабу «Травма війни» та отримали практичний досвід по всіх напрямах, включаючи посттравматичні розлади, психологічні травми, як у дорослих, так і у дітей, що пережили війну.

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