Львівщина: жінка потрапила до реанімації через укус змії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 10 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середньої тяжкості потрапила 53-річна жителька села Кальне Сколівського району. Змія вкусила потерпілу в кисть руки.

З настанням сезону у Львівській області вже зафіксовано 17 громадян, які постраждали від укусів змій.