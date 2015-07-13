Львівщина: жінка потрапила до реанімації через укус змії
11:07, 13 липня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 53-річна жінка постраждала від укусу змії.
Жінка перебуває у реанімації / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 10 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середньої тяжкості потрапила 53-річна жителька села Кальне Сколівського району. Змія вкусила потерпілу в кисть руки.
З настанням сезону у Львівській області вже зафіксовано 17 громадян, які постраждали від укусів змій.
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