Львівщина: жінка потрапила до реанімації через укус змії

11:07, 13 липня 2015
Новини регіонів
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На Львівщині 53-річна жінка постраждала від укусу змії.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 10 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середньої тяжкості потрапила 53-річна жителька села Кальне Сколівського району. Змія вкусила потерпілу в кисть руки.

З настанням сезону у Львівській області вже зафіксовано 17 громадян, які постраждали від укусів змій.

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