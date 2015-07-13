На Чернігівщині - новий спалах АЧС





Згідно з повідомленням Держветфітослужби, збудник захворювання було виявлено у двох пробах при лабораторному дослідженні тканин загиблих тварин.

Читайте такожУ Київській та Житомирській областях зафіксовано випадки АЧС

Фахівці Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії визначили межі захисної зони і зони нагляду та затвердили комплекс організаційно-господарських та ветеринарно-санітарних заходів щодо ліквідації осередку захворювання свиней і недопущення поширення АЧС.

Як повідомляв УНІАН, за останній місяць це третій випадок діагностування АЧС у Чернігівській області. Минулого тижня фахівці Держветфітослужби виявили вірус АЧС у двох господарствах у Менському районі, а наприкінці червня - в одному з підсобних господарств Ріпкинського району.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається у разі прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я захворілих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.