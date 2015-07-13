14 липня відновлять роботу пункти видачі допомоги від Штабу Ахметова в 11 містах Донецької області

Завтра, 14 липня відновлять роботу 11 пунктів видачі допомоги від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на території Донецької області, непідконтрольній українській владі.

Видача наборів виживання відновиться в таких містах:

Ясинувата

Харцизьк

Шахтарськ

Єнакієве

Моспіно

Горлівка

Іловайськ

Кіровське (включаючи жителів м. Жданівка)

Докучаєвськ

Комсомольське (включаючи жителів Старобешевого та Старобешівського району)

Торез

«Інтенсивні поставки гуманітарної допомоги на Донбас на початку липня дозволили скоротити дефіцит продуктових наборів у логістичному центрі в Донецьку. За перші 10 днів місяця Штабу вдалося доставити 147 тисяч дорослих і дитячих наборів виживання. Це дозволить вже з завтрашнього дня відновити роботу 11 пунктів на непідконтрольній Україні території Донецької області, де люди чекали допомогу більше місяця. Зокрема, видача відновиться в таких великих містах, як Горлівка, Ясинувата, Єнакієве і Харцизьк», – прокоментував Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Нагадаємо, через закриття блокпоста в Курахове та складнощі з перетином лінії зіткнення гуманітарними місіями в червні 2015 року, Штаб Ріната Ахметова відхилився від графіка планових поставок продуктів для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення за лінію дотику. Гуманітарному Штабу вдалося відновити доставку і поступово відкрити всі пункти видачі, крім Зугресу. У цьому місті пункт буде відкрито 15 липня.

«Ми робимо все можливе, щоб в найкоротші терміни доставити необхідний обсяг допомоги. Штаб Ахметова продовжує зберігати високий темп поставок і вже на поточному тижні планує відправити в Донецьк ще 3 автоколони з продуктами. Всього до кінця липня планується доставити на Донбас 450 тисяч дорослих і 39 тисяч дитячих наборів виживання», – додав Олександр Вишняков.

Адреси та графіки роботи пунктів Штабу Ахметова у перерахованих вище містах не змінилися. Допомога буде видаватися згідно з отриманими раніше талонами. Графіки видачі за талонами можна подивитися на сайті Штабу.