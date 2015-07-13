250 дітей з Донбасу приїхали на відпочинок на Азовське море

Вчора, 12 липня, для дітей з Донбасу відкрилася перша зміна дитячого оздоровчого табору «Факел». Тут діти зможуть відпочити і набратися сил, а також трохи відволіктися від випробуваних за час війни переживань.

Відпочинок для дітей організовано в рамках програми Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу», завдяки якій зможуть оздоровитися 500 дітей, які проживають на непідконтрольній Україні території Донбасу, також діти-переселенці, які живуть на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей.

Табір «Факел» розташований на березі Азовського моря, в зеленій зоні Бердянська. Тут оздоровлюються діти з усієї України, завдяки чому діти з Донбасу зможуть завести нових друзів і розширити коло спілкування. З дітьми будуть працювати професійні педагоги і вихователі, а також команда психологів, які через рухливі ігри та арт-терапію допоможуть дітям впоратися зі страхами, тривожністю, зумовленими війною. Для максимально ефективної взаємодії з дітьми, співробітники табору пройшли спеціальні тренінги від психологів Штабу Ріната Ахметова. Також для дітей передбачене активне і різноманітне дозвілля: відпочинок на пляжі, майстер-класи та спортивні гуртки, дискотеки, ігри, екскурсія в місто, а також морська екскурсія на піратському кораблі, вхід на який можливий тільки з моря. Діти самі зможуть обирати, який вид розваг їм приємніший і цікавіший.

«На першій зміні оздоровляться та відпочинуть 250 дітей з Донбасу. Ми дуже переживали про те, чи зможуть дістатися до Бердянська діти, які проживають на підконтрольних територіях. Всім добре відомо, з якими труднощами мирні жителі змушені перетинати лінію дотику. Адже 50% зареєстрованих на першу зміну діток – жителі зони АТО. Їх батьки намагалися раніше виїхати з дому, щоб якнайшвидше пройти всі блокпости. Тим не менше, їм довелося простоювати на пунктах пропуску зо 4-10 годин. Але, на щастя, практично всі, хто хотів, змогли дістатися до пункту призначення. Ще кілька людей повинні доїхати сьогодні. Всі діти дуже раді цій подорожі і навіть просяться залишитися на другу зміну», – розповіла Ірина Соболь, керівник проекту «Мирне літо – дітям Донбасу» Штабу Ахметова.

Також вона повідомила про те, що реєстрація на другу зміну в табір «Факел» буде закрита завтра, 14 липня, у зв'язку з тим, що вже сформовані групи. З усіма батьками, які подали заявки до цієї дати, зв'яжеться співробітник Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.