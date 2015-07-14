У Золотоноші три людини отруїлися каналізаційними газами

У Золотоноші Черкаської області три людини загинули від отруєння каналізаційними газами.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вчора о 18.00 на території ТОВ «Артбудкомфорт» в каналізаційній шахті глибиною 10 м каналізаційно-насосної станції були виявлені тіла трьох співробітників підприємства, які проводили ремонтні роботи і отруїлися газами, накопиченими в каналізаційній системі.

Рятувальники о 19.40 тіла загиблих підняли на поверхню. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС в Черкаській області.