У Києві засуджено шахрая, який привласнив понад 200 тис. євро, виділених на лікування за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у 2012 році киянин надав до Міністерства охорони здоров’я України підробленні документи для оформлення лікування за кордоном. Згодом на підставі цих документів державною установою було перераховано понад 200 тис. євро нібито на рахунок закордонної клініки. Проте, як з’ясувалося, насправді цей рахунок належав самому чоловіку, який на той час уже отримав необхідний курс безкоштовного лікування в італійській клініці.

Вироком Печерського районного суду столиці киянина визнано винним за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України і засуджено до позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Крім того, суд зобов’язав шахрая відшкодувати державі майже 1 млн 800 тис. грн завданих збитків.

Обвинуваченим до державного бюджету вже відшкодовано майже 500 тис. грн.