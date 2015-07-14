Стан постраждалих через вибухи у Львові вкрай тяжкий - медики

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний лікар станції швидкої медичної допомоги Наталія Поважук, операції в обох постраждалих тривали по кілька годин.

У жінки ампутували ногу і видалили нирку, чоловік з множинними пораненнями тіла та голови перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень.

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„Кістки лівої ноги у жінки були настільки розчавлені, що медики так і не змогли врятувати ногу і її довелося ампутувати. Жінка поступила з множинними ушкодженнями тонкої кишки, пошкодженням нирки. Їй також видалили нирку та провели ушивання кишківника. Вона у тяжкому стані. Чоловік після операції перебуває у тяжкому стані в реанімації на штучній вентиляції, у медикаментозному сні”, - повідомила Поважук.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці з інтервалом в годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів: множинні осколкові поранення голови та тіла дістав лейтенант міліції, жінка–дільничний інспектор міліції - множинні поранення і відкритий перелом нижньої кінцівки.

Обидва міліціонери у тяжкому стані були госпіталізовані.

За фактами вибухів у Львові відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).