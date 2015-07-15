Запобігли незаконній закупівлі медобладнання для дитячої лікарні у Сумах

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, прокуратурою м. Суми досліджено питання додержання вимог чинного законодавства про державні закупівлі комунальною установою міської ради «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

Встановлено, що вказаною установою проведено конкурс за процедурою відкритих торгів на закупівлю устаткування радіологічного, електромедичного, електротерапевтичного (рентгенівський діагностичний комплекс) на загальну суму понад 2 млн грн, за результатами якого визначено переможця та акцептовано пропозицію ТОВ «М.».

За інформацією прокурора прокуратури м. Суми Олександра Вольченка, в ході вивчення матеріалів конкурсних торгів виявлено чисельні порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Зокрема, підприємствами-учасниками всупереч ст. 29 закону надана документація, що не відповідає вимогам, встановленим безпосередньо лікарнею. Крім того, двома учасниками було подано ідентичну одна одній документацію. Однак, не зважаючи на зазначені порушення, комунальною установою було прийнято одну з пропозицій.

«Завдяки своєчасному втручанню прокуратури м. Суми попереджено укладання договору на закупівлю устаткування та витрачання бюджетних коштів понад 2 млн грн. Сьогодні прокуратурою спрямовано до Господарського суду Сумської області позовну заяву про визнання недійсними результатів торгів», - йдеться у повідомленні.