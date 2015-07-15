На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії
10:03, 15 липня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 39-річний чоловік постраждав від укусу змії.
Стан потерпілого – середнього ступеню тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» було госпіталізовано жителя с. Риків Сколівського району.
Стан потерпілого – середнього ступеню тяжкості.
З настанням теплого сезону у Львівській області вже 18 осіб постраждали від укусів змій.
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