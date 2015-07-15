На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» було госпіталізовано жителя с. Риків Сколівського району.

Стан потерпілого – середнього ступеню тяжкості.

З настанням теплого сезону у Львівській області вже 18 осіб постраждали від укусів змій.