На Львівщині чоловік постраждав від укусу змії

10:03, 15 липня 2015
Новини регіонів
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На Львівщині 39-річний чоловік постраждав від укусу змії.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні з діагнозом «укус змії в ногу» було госпіталізовано жителя с. Риків Сколівського району.

Стан потерпілого – середнього ступеню тяжкості.

З настанням теплого сезону у Львівській області вже 18 осіб постраждали від укусів змій.

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