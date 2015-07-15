Черкаси передали вінницькому госпіталю пересувну стоматологічну амбулаторію

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації, 14 липня представники черкаської обласної стоматологічної поліклініки передали одну з трьох пересувних стоматологічних амбулаторій, яка раніше обслуговувала мешканців сіл Черкащини, колегам із вінницького військового госпіталю.

У Вінниці амбулаторію мають доукомплектувати усім необхідним обладнанням. Після чого пересувна стоматологічна амбулаторія разом із кваліфікованим персоналом поїде на схід в зону проведення АТО для надання допомоги українським воїнам. Це буде перша стоматологічна амбулаторія в зоні АТО. За даними військових медиків, близько 30% військових в зоні проведення АТО потребують на стоматологічної допомоги.