Кіровоградщина: медики туберкульозного диспансеру отримали респіратори від USAID

Як повідомляє кореспондент УНІАН, керівник проекту Картлос Канкадзе наголосив, що респіратори здатні на 98% забезпечити захист людини від мікобактерій туберкульозу; їх використання є обов’язковим для роботи у відділенні мультирезистентного туберкульозу та у лабораторії, кожен такий засіб захисту розрахований на 8 годин роботи.

«Щороку в Україні захворюють на туберкульоз близько 500 медичних працівників. Фактично, це означає, що через постійний контакт з інфекцією медпрацівник має у 12 разів більший ризик захворіти на туберкульоз, ніж звичайна людина. Зараження можна уникнути, якщо дотримуватися простих заходів інфекційного контролю. Тож ми навчаємо медпрацівників, як застерегти себе від інфекцій. Носіння респіратора – це той мінімум, який може зробити для своєї безпеки кожен медпрацівник, який працює із хворим – бактеріовиділювачем», - зазначив Канкадзе.

Довідка УНІАН. Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» впроваджує відтворювані моделі профілактики та запобігання поширенню туберкульозу в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Харківський, Херсонській, Одеській областях та у м. Київ.

П'ятирічна діяльність проекту має на меті поліпшити якість послуг у сфері лікування туберкульозу на основі рекомендованої ВООЗ DOTS-стратегії, запровадити нові сучасні технології лабораторної діагностики та інфекційного контролю, поліпшити дотримання пацієнтами режимів лікування, а також підтримати спектр заходів на зміцнення систем лікування туберкульозу.