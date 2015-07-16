У грунті біля нафтобази на Київщині, де сталася пожежа, перевищено рівень канцерогенів - СЕС

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, про це свідчать результати аналізів зразків грунту із зони впливу пожежі на нафтобазі ТОВ «БРСМ-Нафта».

Фахівці лабораторії канцерогенних факторів «Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України» оприлюднили результати дослідження на вміст бензапірену у зразках грунту, які були відібрані працівниками Держсанепідслужби у зоні впливу пожежі на нафтобазі.

У відомстві наголосили, що канцерогени у нижніх шарах грунту і високий вміст бензапірену у зразках із контрольного пункту в Василькові свідчить про хронічне багаторічне забруднення цих територій.

"Результати засвідчили перевищення гранично допустимих концентрацій цього канцерогену у кілька разів і залежність концентрацій віддаленості пункту спостереження від осередку вогнища. Чинні гігієнічні нормативи визначають межу гранично допустимої концентрації бенз(а)пірену у грунті на рівні 20 мкг/кг. Зразки відбиралися у навколишніх селищах на глибині 5 та 20 см. Максимальний вміст бенз(а)пірену зафіксовано у зразках грунту із с. Крячки на відстані 1 км від пожежі та с. Путрівка (3 км від згарища). За роз’ясненнями фахівців, слід звернути особливу увагу на розрив концентрацій у верхньому та нижньому шарах грунту. У ближчих до вогнища пунктах спостереження такий розрив складає 1,1-1,6. На віддалених територіях він складає 2-3 крайності. Вміст бенз(а)пірену у контрольних пробах із міста Васильків у верхньому шарі сягає 93,3 мкг/кг, а у нижньому - 35,4 мкг/кг", - наголосили у СЕС.

Проте, за даними науковців, навіть такий серйозний стан екологічної ситуації не повинен лякати населення і стати причиною знищення врожаїв домогосподарств. Оскільки гранично допустима концентрація бензапірену була обгрунтована у лабораторії за мікробіологічним критерієм шкідливості. Передача цього канцерогену, наприклад, рослинам зменшує його концентрацію щонайменше у 10 разів. Тому зареєстровані показники дещо перевищують рівень норми лише у кілометровій зоні від надзвичайної ситуації.

Ймовірність накопичення згаданих шкідливих речовин у сільгосппродукції, на думку вчених, невисока, і можлива лише для коренеплодів. Оскільки накопичення подібних речовин відбувається у верхніх шарах коренеплодів, фахівці рекомендують ретельно мити і чистити такі овочі.

При цьому у СЕС зауважили, що нині в Україні відсутні програми оцінки впливу техногенних катастроф на здоров'я населення. Території, що постраждали від пожежі, потребують подальшої уваги і проведення робіт із усунення її наслідків.

Бензапірен - ароматична сполука з поліциклічних вуглеводнів, речовина першого класу небезпеки. Утворюються при згорянні рідкого, твердого і газоподібного вуглеводневого палива.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта» в смт. Глеваха Васильківського району Київської області тривала з 8 по 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.