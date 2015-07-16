СЕС заборонила купатися на 8 столичних пляжах
15:57, 16 липня 2015Новини регіонів
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Тимчасово заборонено купатися на пляжах: «Райдужний», «Тельбін», «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Золотий», «Передмостова-Слобідка», «Центральний»
СЕС виявила перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка) / Фото: УНІАН
Санітарно-епідеміологічна служба заборонила купатися на 8 пляжах Києва.
Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі Києва, за результатами санітарно-мікробіологічних досліджень проб води Деснянського міжрайонного управління СЕС виявлено перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка), тому тимчасово заборонено купатися на пляжах: «Райдужний», «Тельбін», «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Золотий», «Передмостова-Слобідка», «Центральний».
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