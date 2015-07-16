Угорщина хоче допомогти порятувати Солотвинський солерудник на Закрапатті

Угорська республіка пропонуватиме країнам ЄС басейну річки Тиси долучитися до проекту порятунку Солотвинського солерудника, що в Закарпатській області.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної ради, про це під час перебування на Закарпатті заявив уповноважений міністра з питань Дунайської Стратегії Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Іштван Йоо, який очолював делегацію вчених і фахівців водного господарства з Угорщини.

Під час обговорення проблеми солерудника Йоо запропонував поетапний підхід до вирішення проблеми. І, оскільки ця проблема актуальна для всього Дунайського регіону, Угорщина пропонуватиме й країнам ЄС басейну Тиси долучитися до цього проекту, заявив він.

У прес-службі облради нагадують, що ситуація на солеруднику з кожним роком ускладнюється. Загалом за час активізації проваль у вирву пішло 5,3 млн кубометрів землі. Тепер об’єм порожнин у виробітках, які не заповнені ані ґрунтом, ані водою, за орієнтовними даними, сягає 280 тис. кубометрів.

Для того, аби орієнтуватися у ситуації і її прогнозувати, необхідні дослідні роботи. Загальний їх кошторис – понад 300 млн грн. Роками справа з виділенням коштів та початком робіт не зрушує з місця, нагадують у облраді.

Прес-служба, посилаючись на голову Закарпатської облради Володимира Чубірко, наголошує, що проблему можна вирішувати в рамках європейської Дунайської стратегії, адже йдеться про безпеку водного регіону багатьох країн ЄС. «Ситуацію на солеруднику вже визначено як надзвичайну, карстові провалля й надалі утворюються. У квітні тут утворилося нове провалля об’ємом 200 тис. м куб.», - заявив Чубірко.

У облраді також нагадали, що наразі під загрозою руйнування опинилися будівлі та споруди комунального підприємства з водопостачання, частина ліній електромереж, частина будинків по вулиці Возз’єднання. Загальна площа проваль – 25 га. Окрім того, є деформації на промисловому майданчику шахти №9, території трансформаторної станції, яка забезпечує електричною енергією все село та прилеглій ділянці дороги «Мукачево-Рогатин», мосту, залізниці.

«Фахівці зазначають – наразі підземні мінералізовані води становлять реальну загрозу забруднення насиченими сольовими розсолами воді Тиси. Це може призвести до екологічної катастрофи транскордонного рівня. І ця проблема може стосуватися не лише Закарпаття, а й Румунії, Словаччини та Угорщини», - уточнюють у прес-службі.

Водночас тут наголошують, що поки водники фіксують стабільну ситуацію і, згідно з даними фахівців водного господарства, рівень солі в Тисі в рази менше допустимої норми.

Довідка УНІАН. Солотвинський солерудник – унікальне родовище, гірничі виробки якого також використовувались для лікування хворих на бронхіальну астму.

Протягом 1998-2007 років експлуатація гірничих виробок на ДП «Солотвинський солерудник» здійснювалася в аварійному режимі, а з 2007 року видобувні роботи зупинені через різке збільшення припливу підземних вод та активний розвиток техногенного карсту, що в свою чергу призвело до погіршення навколишнього середовища та порушення безпеки промислових і житлових об’єктів смт Солотвино.

4 березня 2013 р. КМУ ухвалив рішення про закриття ДП «Солотвинський солерудник» з метою уникнення екологічної катастрофи. На ліквідацію та екологічну реабілітацію території впливу гірничих робіт передбачалося витратити 339 млн грн, очікувана тривалість робіт – 7 років.

Проект "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" передбачає кілька десятків заходів.