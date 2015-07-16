Півтисячі дітей вже відпочили у літніх центрах Штабу Ахметова

Сьогодні, 16 липня, в дитячих літніх центрах Гуманітарного штабу Ріната Ахметова завершилася перша зміна, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. 500 дітей з Донецька, Єнакієвого та Харцизька вже встигли добре відпочити, знайти нових друзів і, головне, ненадовго відволіктися від війни. Але попереду ще три зміни, а це значить, що ще 1700 дітей зможуть оздоровитися в літніх центрах.

Перша зміна в дитячих літніх центрах тривала з 6 по 16 липня. Щодня по буднях діти приходили сюди, щоб весело провести час, поспілкуватися з однолітками, навчитися чомусь новому. Для них була розроблена цікава і насичена програма дозвілля: майстер-класи, сеанси арт-терапії, конкурси талантів, танцювальні флешмоби, спортивні змагання і багато іншого.

«У мене з'явилося багато друзів. Тут дуже весело. Нас весь час розважали. Не було навіть часу для нудьги», – розповіла Антоніна, яка відвідувала дитячий літній центр на стадіоні «Донбас Арена». А її земляку Семену найбільше сподобалося проводити час в кінозалі: «Тут можна подивитися нормально фільми, не нудно. Я ще ніколи не був у такому місці хорошому і, причому, безкоштовно», – поділилася дитина.

Читайте також10 років роботи фонду Ріната АхметоваВ центрах діти не тільки розважалися, але й проводили час з користю. Наприклад, навчалися правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Також з дітьми працювали професійні психологи – сертифіковані фахівці з «травми війни», які пройшли навчання від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За допомогою гри та арт-терапії психологи допомогли дітям знизити тривожність, підвищити упевненість в собі, розвинути фантазію та уяву.

«Дитячі літні центри були відкриті в рамках програми Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу» та за ініціативи співробітників підприємств Групи СКМ. Центри вже працюють у трьох містах – Донецьку, Єнакієвому та Харцизьку. 20 липня відкриється ще один – в Комсомольському. Таке дозвілля організовано для дітей, які не можуть виїхати із зони АТО для відпочинку, – розповіла керівник проекту Ірина Соболь. – Ми раді, що дітям сподобалося в центрах. Для них це нові, позитивні враження, а також цікавий досвід. Але головне – це можливість хоча б на деякий час забути про жахи війни, свідками і мимовільними учасниками яких вони є».

Нагадаємо, в дитячі літні центри запрошуються діти у віці від 8 до 14 років. Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму, відповідну місцю проживання:

Донецьк

Єнакієве

Харцизьк

Комсомольське

Протягом 3 днів з батьками зв'яжеться представник Гумштабу, який роз'яснить всі деталі перебування в дитячому літньому таборі і підтвердить реєстрацію.

Детальніше про літні центри можна дізнатися тут.