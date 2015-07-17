Санепідемслужба зняла тимчасову заборону купання на 9 пляжах столиці

Санітарно-епідеміологічна служба зняла тимчасову заборону купання на 9 пляжах Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За результатами санітарно-мікробіологічних досліджень проб води Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві вода на пляжах «Райдужний», «Тельбін», «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Золотий», «Передмістна-Слобідка», «Центральний», «Пуща-Водиця» відповідає нормативним показникам. Комунальне підприємство «Плесо» повідомляє, що тимчасова заборона купання на цих пляжах знімається.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у СЕС Києва заявили, що не можна купатися на 8 пляжах - «Райдужний», «Тельбін», «Дитячий», «Венеція», «Молодіжний», «Золотий», «Передмостна-Слобідка», «Центральний». Пояснювалось, що за результатами санітарно-мікробіологічних досліджень проб води виявлено перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка). До літнього сезону в столиці було підготовлено загалом 11 міських пляжів.