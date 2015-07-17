На непідконтрольних територіях Донеччини відновили роботу пункти видачі продуктів від штаба Ахметова

66 930 мирних жителів Донецької області отримали продуктові набори від Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова за цей тиждень, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Такий обсяг видачі пов'язаний з відновленням роботи 28 пунктів на непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Видача наборів виживання здійснюється в Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Харцизьку, Шахтарську, Єнакієве, Моспіно, Горлівці, Іловайську, Кіровському, Докучаєвську, Комсомольську, Торезі та Зугресі. Стаціонарні пункти в цих містах забезпечують необхідними наборами виживання найбільш соціально незахищені категорії місцевого мирного населення: людей похилого віку, багатодітні сім'ї, інвалідів, сиріт. Також дитячі набори отримують сім'ї з дітьми до 2-х років.

«В пункті видачі з першого дня відновлення роботи багато людей. Продуктові набори видаємо за талончикам за заздалегідь розробленим графіком, щоб забезпечити жителів, які не отримували допомогу з середини червня. Також обов'язково пропускаємо без черги тих, хто приходить до нас в перший раз. Люди дуже чекали на відкриття і вдячні, що про них не забувають», – розповіла Валентина Самчук, координатор пункту видачі допомоги від Штабу Ахметова в місті Шахтарськ.

Читайте такожПівтисячі дітей вже відпочили у літніх центрах Штабу АхметоваЯк відомо, через закриття блокпоста в Курахове та складнощі з перетином лінії зіткнення гуманітарними місіями в червні 2015 року, Штаб Ріната Ахметова відхилився від графіка планових поставок продуктів для найбільш соціально незахищених категорій мирного населення за лінію дотику. Гуманітарному Штабу вдалося відновити доставку і поступово відкрити всі пункти видачі, останні 12 з яких запустилися 14-15 липня.

«Видача допомоги від Штабу Ріната Ахметова відновлена в 14 містах на непідконтрольній українській владі території Донецької області. Незважаючи на всі складнощі, скоротити дефіцит наборів виживання в донецькому складі Штабу вдалося завдяки плановим і інтенсивним постачання продуктів у липні. З початку місяця в Донецьк було відправлено 7 автоколон, які доставили 232 тисячі дорослих і дитячих наборів виживання. Висока потреба мирних жителів Донбасу у допомозі зберігається, і ми продовжуємо відправку гуманітарної допомоги. Всього до кінця липня Штаб планує завезти 450 тисяч дорослих і 39 тисяч дитячих наборів виживання. Це дозволить здійснювати подальшу безперебійну видачу допомоги мирним жителям Донецької області», – прокоментував Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Детальну інформацію про роботу пунктів видачі Штабу Ріната Ахметова в Донецькій області можна дізнатися з новин на нашому сайті, а також у розділі «Онлайн допомога».