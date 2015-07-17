На Черкащині влітку оздоровлять дітей учасників АТО та переселенців

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, загалом цього літа планують оздоровити 81476 черкаських школярів. На фінансування підготовки і проведення оздоровчої кампанії в бюджету області передбачено майже 5 млн грн та близько 6 млн грн з місцевих бюджетів. Понад 8 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей області надійшло від спонсорів.

В Черкаській області діє 16 заміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, три санаторії та близько 800 таборів. Крім того, активно працюють 123 мовних табори у Черкасах та Черкаському районі, де вчителі, волонтери та студенти навчають дітей англійській, німецькій чи французькій мові. У другій половині літа планується проведення військово-патріотичної зміни. Там діти матимуть змогу потримати в руках зброю, освоїти ази першої медичної допомоги та поспілкуватися з воїнами АТО.