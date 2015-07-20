Черкаські медики відправили в зону АТО відремонтований реанімобіль / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації, автомобіль в зоні АТО лікарі використовували для надання першої невідкладної допомоги пораненим.

До Черкас автомобіль із зони АТО пригнали у неробочому стані. В автомобілі було зламано двигун і гальма. За кілька днів автомеханіки усунули всі технічні проблеми, а кошти на ремонт реанімобіля і запчастини збирали колективи Черкаської обласної лікарні, обласного онкодиспансеру, центральної райлікарні Черкаського району.