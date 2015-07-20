Тернопільщина готова прийняти до 300 переселенців з Криму та зони АТО

14:42, 20 липня 2015
Новини регіонів
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Тернопільська область готова прийняти ще 298 внутрішніх переселенців.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, про це сьогодні повідомив перший заступник керівника Міжвідомчого обласного координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, начальник Управління ДСНС України в області Віктор Маслей під час чергового засідання штабу.

За його даними, загалом у Тернопільській області зареєстровано 2601 внутрішньо переміщену особу (з них 666 неповнолітніх). Зокрема з Криму прибуло 155 осіб, із районів проведення АТО – 2 тис. 446 осіб. Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі, об’єктах соціального захисту та готелях області.

Маслей також повідомив, що в області готові прийняти ще 298 осіб у 27 об’єктах державної і комунальної власності. Зокрема є місця для 175 дітей, 105 інвалідів та осіб похилого віку, 18 хворих, що потребують стаціонарного лікування.

Вже визначено 65 приватних житлових будинків та квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

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