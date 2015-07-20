У Житомирській області через укуси змій три людини потрапили в реанімацію

У Житомирській області у вихідні через укуси змій три людини потрапили в реанімацію.

Як повідомив УНІАН головний спеціаліст департаменту цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук, від укусів змій в Овруцькому районі під час збирання лісових ягід постраждали двоє чоловіків і одна жінка.

За його словами, всі троє - чоловіки 1968 і 1979 року народження, жителі сіл Виступовичі і Кирдан та 59-річна жінка, мешканка села Городець Овруцького району - доставлені до реанімаційного відділення Овруцької районної лікарні. В даний час лікарі надають постраждалим медичну допомогу.

Загалом, з початку нинішнього року в Овруцькому районі вже вісім людей постраждали від укусів змій.