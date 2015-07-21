На Закарпатті від ударів блискавки загорілися три надвірні споруди, четверо людей травмовані
10:13, 21 липня 2015Новини регіонів
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Під час гасіння пожежі в селі Ракошино отримав опіки чоловік 1977 року народження. Його госпіталізували до Мукачівської районної лікарні.
На Закарпатті від ударів блискавки загорілися три надвірні споруди, четверо людей травмовані /
Twitter @ziggyjo01
Сьогодні вранці у Закарпатській області від ударів блискавки загорілися три надвірні споруди, четверо людей травмовані.
Як повідомили УНІАН в УДСНС України у Закарпатській області, пожежі сталися в Мукачівському та Виноградівському районах в населених пунктах Ракошино, Кузьмино та Великі Ком’яти.
Під час гасіння пожежі в селі Ракошино отримав опіки чоловік 1977 року народження. Його госпіталізували до Мукачівської районної лікарні.
У селі Великі Ком’яти Виноградівського району 54-річна жінка, її 31-річний син та 18-річна невістка отруїлися чадним газом під час ліквідації пожежі яка охопила сарай, свинарник і частину літньої кухні. Подружжя госпіталізували до Виноградівської районної лікарні.
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