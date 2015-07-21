На Закарпатті від ударів блискавки загорілися три надвірні споруди, четверо людей травмовані

Сьогодні вранці у Закарпатській області від ударів блискавки загорілися три надвірні споруди, четверо людей травмовані.

Як повідомили УНІАН в УДСНС України у Закарпатській області, пожежі сталися в Мукачівському та Виноградівському районах в населених пунктах Ракошино, Кузьмино та Великі Ком’яти.

Під час гасіння пожежі в селі Ракошино отримав опіки чоловік 1977 року народження. Його госпіталізували до Мукачівської районної лікарні.

У селі Великі Ком’яти Виноградівського району 54-річна жінка, її 31-річний син та 18-річна невістка отруїлися чадним газом під час ліквідації пожежі яка охопила сарай, свинарник і частину літньої кухні. Подружжя госпіталізували до Виноградівської районної лікарні.