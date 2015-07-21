МОЗ закликають компенсувати витрати на лікування бійців АТО у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко закликає Міністерство охорони здоров’я та Міністерство оборони компенсувати області витрати на лікування поранених учасників антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, Резніченко офіційно звернувся до зазначених відомств ще минулого тижня.

У своєму листі він наголошує, що «за час проведення АТО Дніпропетровщина прийняла найбільшу в Україні кількість поранених – 5,5 тисяч. Лікування і харчування військовослужбовців у цивільних медичних закладах коштувало обласному бюджету майже 22 млн грн. Це непередбачені витрати, які продовжують зростати». За законом, держава виділяє кошти на лікування поранених лише військовим госпіталям, а цивільні медичні заклади фінансуються з обласних бюджетів.

«Поранені до регіону надходять постійно. Здебільшого це жителі інших областей. Кошти на їхнє лікування у цивільних медустановах не передбачені, тому додатково виділяються з обласного бюджету. Бюджет регіону не безмежний, тому вкрай необхідно знаходити інші фінансові ресурси для лікування бійців», - зазначає Резніченко.