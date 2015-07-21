У Львівській області жінка постраждала від укусу змії
10:57, 21 липня 2015Новини регіонів
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Жінку в лісі в кисть руки вжалила змія. Стан потерпілої середнього ступеня важкості.
У цьому році у Львівській області від укусів змій вже постраждала 21 людина, у тому числі троє дітей / Фото: УНІАН
У Львівській області 51-річна жінка постраждала від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 20 липня в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано жительку с. Тернавка Сколівського району, яку в лісі в кисть руки вжалила змія. Стан потерпілої середнього ступеня важкості.
У цьому році у Львівській області від укусів змій вже постраждала 21 людина, у тому числі троє дітей.
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