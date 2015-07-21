У Львівській області жінка постраждала від укусу змії

У Львівській області 51-річна жінка постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 20 липня в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні госпіталізовано жительку с. Тернавка Сколівського району, яку в лісі в кисть руки вжалила змія. Стан потерпілої середнього ступеня важкості.

У цьому році у Львівській області від укусів змій вже постраждала 21 людина, у тому числі троє дітей.