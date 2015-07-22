Черкаська міськрада просить Уряд збільшити обсяг медичної субвенції

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, за це рішення проголосувало 33 депутати.

Як йдеться у зверненні, у бюджеті Черкас на 2015 рік однією із найбільших проблемних питань є фінансове забезпечення основних галузей бюджетної сфери. Зокрема, показники освітньої й медичної субвенцій не забезпечують потребу у видатках закладів цих галузей у сумі понад 74 млн грн.

«За рахунок коштів міського бюджету додатково до обсягу освітньої та медичної субвенцій спрямовано на забезпечення заробітної плати працівників бюджетних установ кошти у сумі 40,7 млн грн. Використання власного ресурсу на покриття дефіциту освітньої та медичної субвенцій унеможливлює спрямування даних коштів на розвиток. При затвердженні міського бюджету планувався фонд заробітної плати в частині індексації заробітної плати з урахуванням інфляції грудень 2014 року до грудня 2015 року на рівні 13,1%. У зв’язку із подорожчанням цін на продукти харчування, товари першої необхідності, а також тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги транспорту та інше, ріст видатків на проведення індексації доходів населення в червні 2015 року в порівнянні із груднем 2014 року по галузях соціально-культурної сфери зріс в середньому майже у 3,5 рази, і, як наслідок, очікуваний дефіцит коштів для виплати заробітної плати працівникам галузей соціально-культурної сфери за попередніми розрахунками складає майже 46,1 млн грн, в тому числі по закладах, які утримуються за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету – 20,3 млн грн, медичної субвенції з державного бюджету – майже 16,2 млн грн та за рахунок коштів міського бюджету – майже 9,6 млн грн», – зазначається у зверненні Черкаської міськради до Верховної Ради України та Уряду.