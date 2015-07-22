У Сумській області виявлені випадки зараження африканською чумою свиней

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ветеринарної медицини в Сумській області, випадки АЧС були зафіксовані 20 липня, неподалік від кордону з Росією було виявлено 2 мертвих диких кабанів.

«У лісовому урочищі Тарасівщина в Глухівському районі, яке знаходиться на відстані 16 км від українсько-російського кордону, було виявлено мертвих диких кабанів. При проведенні проб біоматеріалу фахівці поставили діагноз «африканська чума свиней». Для регіону це перший випадок АЧС цього року. Водночас він став уже 29 по Україні», - зазначається в повідомленні.

Сьогодні пройшло засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Глухівській райдержадміністрації та Сумській облдержадміністрації, рішенням яких затверджено план із ліквідації АЧС, визначено загрозливу зону й зону нагляду. Ситуація перебуває під постійним контролем ГУ ветмедицини в області і Держветфітослужби України.

Як повідомляв УНІАН, востаннє випадок АЧС був зафіксований у Сумській області в грудні 2014 року. Тоді було прийнято рішення про введення карантину, термін якого закінчився 27 січня.

У 2015 році випадки АЧС були зафіксовані в Житомирській та Чернігівській областях.