У Миколаєві чоловіка госпіталізовано після укусу павука каракурта.

Як повідомили в головному управлінні ДСНС області, 58-річного чоловіка було госпіталізовано 21 липня у токсико-терапевтичне відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Потерпілий повідомив, що був на рибалці і помітив, що в одну з штанин штанів заповз павук, він струсив його, не помітивши, що ще один залишився.

У постраждалого діагноз: "укус павука-каракурта правого стегна".

Стан пацієнта лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Довідка УНІАН. Каракурт або вдова степова — вид павуків з роду чорних вдів. На тварин і людину не нападає, якщо його не турбувати. Укус діє негайно: у людей з'являється пекучий біль, вже через 15-30 хвилин поширюється по всьому тілу. Зазвичай хворі скаржаться на нестерпні болі в області живота, попереку, грудної клітини. Також спостерігаються симптоми загального отруєння. Відомі смертельні випадки після укусів у людей і сільськогосподарських тварин.