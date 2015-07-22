Сумщина: жінка померла через отруєння сироїжками

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, до терапевтичного відділення центральної районної лікарні м. Середино-Буда 18 липня було госпіталізовано літню мешканку с. Троїцьке з діагнозом: гостре отруєння грибами.

За попередніми даними, 15 липня, вона вживала у їжу сироїжки, вже увечері їй стало зле. Проте, за кваліфікованою допомогою постраждала звернулася лише через три дні. Незважаючи на докладені зусилля лікарів, жінка померла.

За інформацією Головного управління Держсанепідемслужби в області, у поточному році на Сумщині це перший летальний випадок через отруєння грибами.

В зв’язку з цим, фахівці звертаються до населення з проханням, не вживати в їжу незнайомі гриби.

«Не забувайте, що від того, як швидко та якісно постраждалому буде надана перша допомога, залежить його життя. Насамперед, треба припинити дію отрути на організм, для цього промийте шлунок великою кількістю води. Після чого необхідно дати хворому сорбенти – активоване вугілля. Але в будь-якому випадку треба негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікарів. Категорично забороняється годувати дітей будь-якими грибами, оскільки вони не перетравлюються в організмі малечі. Також, особливо чутливі до дії отрути грибів вагітні жінки, особи похилого віку, люди, ослаблені хронічними та інфекційними хворобами», - йдеться у повідомленні.