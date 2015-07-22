У Чернігівському військовому госпіталі з початку АТО пролікувалися майже 1600 бійців

15:46, 22 липня 2015
Новини регіонів
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Поранені військовослужбовці повністю забезпечені необхідними медикаментами, а також медична установа має всю необхідну діагностичну і лікувальну базу.

Сьогодні в лікувальному закладі на стаціонарному лікуванні перебувають ще 20 бійців / Фото: УНІАН

У Чернігівському військовому госпіталі з початку проведення антитерористичної операції на сході України пролікувалися майже 1600 бійців.

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За словами керівника госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, поранені військовослужбовці повністю забезпечені необхідними медикаментами, а також медична установа має всю необхідну діагностичну і лікувальну базу для повноцінної роботи медиків.

"За період проведення антитерористичної операції на сході України лікування в госпіталі пройшли 1592 військовослужбовці. Сьогодні в лікувальному закладі на стаціонарному лікуванні перебувають ще 20 бійців. Крім цього, 174 військовослужбовців переведено для реабілітації в санаторії Міністерства оборони України", - сказав Слєсаренко.

Надавати якісну медичну допомогу пораненим допомагають волонтери і благодійники. Зокрема, волонтери щоденно обходять поранених бійців та з’ясовують їхні потреби, приносять речі першої необхідності, предмети побуту, гігієни, миючі засоби та домовляються про додаткові обстеження бійців.

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