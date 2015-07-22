19 тисяч наборів виживання доставили мобільні бригади Штабу Ахметова у віддалені села Донбасу

За 2 місяці роботи бригади мобільних волонтерів Гумштабу Ахметова доставили і видали 19 206 наборів виживання жителям віддалених населених пунктів Донецької області. Мобільна видача гуманітарної допомоги здійснюється у тих містах і селах, де немає можливості відкрити стаціонарні пункти видачі – як у зоні АТО, так і на підконтрольній Україні території області і на лінії зіткнення.

Проект мобільної видачі допомоги був запущений Штабом Ахметова 22 травня. Відтоді практично щодня волонтери виїжджають у віддалені села і маленькі міста для того, щоб доставити набори виживання найбільш соціально незахищеним мирним жителям – людям похилого віку, інвалідам, багатодітним сім'ям, дітям до 2-х років.

На непідконтрольній Україні території Донецької області «мобільну» допомогу отримали жителі 82 сіл і селищ Амросіївського району. Всього було видано 9,4 тисяч наборів виживання. Ще 9,8 тисяч наборів були видані на підконтрольній території та на лінії зіткнення. Волонтери доставили допомогу у 25 населених пунктів. Останній виїзд був здійснений в селища Курдюмівка, Артемово і Ленінське, розташовані поблизу Дзержинська. Тут за один день було видано 750 наборів виживання.

«Ми намагаємося допомогти максимальному числу людей. Саме тому 2 місяці тому були запущені мобільні бригади. Наша мета – доставити гуманітарну допомогу в найбільш віддалені та важкодоступні населені пункти. Туди, де, на жаль, неможливо організувати роботу постійних пунктів видачі, – розповідає Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Гуманітарного штабу. – Робота мобільних волонтерів дуже складна. Їм доводиться проходити довгі перевірки на блокпостах і під час поїздок вони неодноразово перебували там, де відбувалися обстріли. Тим не менше, і волонтери, і співробітники Штабу Ріната Ахметова розуміють важливість такої допомоги і продовжують свою роботу».