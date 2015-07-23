Сім’я з Тернопільщини придбала реанімобіль і передала бійцям АТО

Сім’я з Тернопільщини придбала у Португалії вживаний реанімобіль і передали його для бійців-учасників антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської ОДА, автомобіль «Івеко», придбаний в одній із приватних медичних клінік Португалії, вчора, 22 липня, відправили на схід України.

Придбала його сім’я, яка вже 14 років живе і працює у Португалії.

Участь в освяченні автомобіля взяли представники духовенства, керівництво ОДА та тернопільської райдержадміністрації, а також волонтери.

«Сьогодні між війною і миром глибока прірва. Добре, що є люди, небайдужі до долі своєї держави. Завдяки зусиллям волонтерів вдається ліквідувати цю прірву», – сказав під час освячення автомобіля о. Андрій Марчук.

У салоні реанімобіля є дефібрилятор, апарат вентиляції легень, кондиціонер. Також на передову передали бинти, засоби для дезінфекції, медикаменти.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста України передала продукти харчування, питну воду, засоби гігієни, одяг.

Автомобіль доставлять бійцям десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади.